Calcio, Comiotto saluta l’Imperia e riparte dall’Oneglia, i nerazzurri tesserano l'argentino Lopez Petruzzi

È una partenza che fa rumore, quella di Mattia Comiotto, che lascia l'Imperia per accasarsi all'Oneglia. Il difensore classe 2004 in questa primissima parte di stagione non ha praticamente trovato spazio in nerazzurro, anche se la scelta come ha lui stesso dichiarato è dettata da altro.

“Ho deciso volontariamente di scendere di categoria - commenta il neo acquisto verdeblu - per conciliare al meglio il mio prossimo futuro professionale e la passione calcistica. Ringrazio l’Imperia per gli anni insieme con cui ho vissuto momenti indimenticabili come la vittoria del campionato in Eccellenza e la Coppa Liguria. Un abbraccio anche a tutti i fantastici tifosi che in questa categoria non hanno eguali per passione ed attaccamento. Non vedo l’ora di indossare questa nuova maglia”.

Alla partenza di Comiotto è seguita l'ufficialità del tesseramento di Tomas Lopez Petruzzi, difensore classe 1998, nativo di Buenos Aires, di nazionalità spagnola e argentina, proveniente dal Ghiviborgo. Nelle sue esperienze in serie D italiana ha già collezionato 112 presenze, mettendo a segno 3 reti.

Il tutto in una settimana in cui erano già state anticipate alcune mosse di mercato, e quelle di oggi arrivano dopo l'innesto dei giorni scorsi di Diego Galliani. Nerazzurri che continuano a sistemare il reparto difensivo, che dopo le prime sei giornate risulta essere il più battuto del girone A con 15 reti al passivo.