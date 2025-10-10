Sarà un sabato a tutto sport con "Borghetto in festa"

Finalmente ci siamo! Domani, sabato 11 ottobre, Borghetto Santo Spirito diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato allo sport, alla partecipazione e al divertimento per tutti: un’intera giornata di attività gratuite e aperte a tutti, pensata per vivere il territorio in modo nuovo e per scoprire quanto lo sport possa unire, far crescere e creare comunità.

Sarà sicuramente una giornata per stare insieme, sorridere e condividere momenti di gioia, nel segno dell’inclusione.

La giornata di domani, con “Borghetto in Festa” celebrerà un paese che si muove insieme, dove ognuno è protagonista e può sentirsi parte di un’unica, grande squadra.

Dal mattino fino al tardo pomeriggio, il lungomare e Piazza della Libertà si animeranno grazie alle tante associazioni e ai volontari che proporranno dimostrazioni, laboratori ed esperienze per tutte le età: dalle discipline sportive più classiche alle attività più curiose ed emozionanti.

Un ringraziamento speciale va all’Istituto Comprensivo Val Varatella e agli studenti delle scuole di Borghetto Santo Spirito, che prenderanno parte all’iniziativa come Ciceroni per accogliere e assistere i partecipanti lungo il percorso della manifestazione.



Tutte le attività sono gratuite: sarà sufficiente iscriversi presso la postazione in Piazza della Libertà, dove verrà consegnato il braccialetto PASS per accedere liberamente a tutte le proposte.

Il volo panoramico in elicottero si svolgerà dalle ore 15:00 alle 18:00 e sarà riservato alle persone che hanno effettuato la prenotazione sul sito www.visitiborghetto.it.

In linea con lo spirito inclusivo dell’evento, le persone con disabilità avranno accesso prioritario a tutte le attività e potranno usufruire del volo panoramico in elicottero in una fascia oraria dedicata, dalle 9:00 alle 15:00.



La giornata si aprirà ufficialmente alle 9:00 in Piazza della Libertà con il taglio simbolico del nastro, per poi proseguire fino alle 18:00 con tantissime proposte:

Laboratori di cartapesta e sensoriali, atletica, arrampicata, percorso in mini moto, scacchi, dama, giochi di logica e S.T.E.M., mini robot, giochi di una volta, tennis, tennis tavolo, running, calcio, vela, surf, bocce e boccia paralimpica, pallavolo, discipline cinofile, ginnastica e attività dedicate al benessere.

Oltre ai nostri amici cani, saranno presenti anche cavalli e mini pony pronti ad essere ammirati da grandi e piccoli.

Non mancheranno gli stand informativi di Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, Vigili del Fuoco Volontari, P.A. Croce Bianca, Avis e Protezione Civile.

La Biblioteca Civica resterà aperta per tutta la giornata, con a disposizione libri in C.A.A., libri tattili e audiolibri.

E poi… attenzione ai Supereroi, che compariranno per regalare sorrisi e foto ricordo!

Gli appuntamenti in programma sono i seguenti:

• 09.30 – 11.30: Camminata sul Monte Piccaro

• 11.30: Un tuffo in compagnia

• 12.30 – 13.00: Freestyle Motocross Show con Vanni Oddera

• 13.00 – 13.30: Mototerapia con Vanni Oddera

• 14.30 – 16.30: Camminata sul Lungomare Matteotti

• 15.00 – 18.00: Volo panoramico in elicottero – riservato a chi ha effettuato la prenotazione

• 17.00 – 17.30: Freestyle Motocross Show con Vanni Oddera

• 17.30 – 18.00: Mototerapia con Vanni Oddera

In Piazza della Libertà sarà allestito un punto ristoro dove gustare piatti tipici liguri e per l’intera giornata, i parcheggi saranno gratuiti su tutto il territorio comunale.