Traina Costiera. Il titolo tricolore in palio ad Alassio, domani la prova decisiva

Alassio ospita per due giorni la trentanovesima edizione del Campionato italiano di traina costiera

Due giorni dedicati alla traina costiera. Alassio ospita oggi e domani, sabato 11 ottobre, la trentanovesima edizione del Campionato italiano. Ad organizzare l’evento è il Tuna Club Riviera dei Fiori che ha sede nella Marina di Alassio. La manifestazione, patrocinata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Sono 26 gli equipaggi che partecipano all’evento provenienti da tutta Italia. La prima prova di oggi è stata annullata a causa del vento forte di grecale dato in rinforzo per tutta la giornata.



Tutti i migliori equipaggi italiani della specialità sono arrivati nei giorni scorsi accolti nel migliore dei modi con le relative imbarcazioni presso la Marina di Alassio per le prove pre gara. Positive sono state le impressioni di tutti i team. Come sempre, per questi eventi, il Comune di Alassio e la Marina di Alassio hanno fornito al Tuna Club un prezioso aiuto e supporto alla buona riuscita dell’evento. La traina costiera è un tipo di pesca dalla barca facente parte della specialità del Big Game Fishing. Si svolge in un determinato campo di gara che non supera le 6 miglia dalla costa, la tecnica di pesca prevede come sempre il “Catch and release” cioè il rilascio immediato del pesce in buone condizioni. Il Tuna Club Riviera dei Fiori di Alassio guidato dal presidente Dino Benzi, insieme a tutti i suoi soci, è attento alla protezione e alla salvaguardia dell’ambiente marino oltre alle leggi e alle norme che regolano la pesca sostenibile. Il Tuna Club Riviera dei Fiori è detentore e campione italiano della specialità della traina costiera 2024, ed inoltre, quest’anno si è laureato campione italiano di traina d’altura, mantenendo alte le tradizioni dei pescatori alassini.



L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Diamo un caloroso benvenuto ad Alassio ai partecipanti del Campionato italiano di traina costiera, che si sfideranno nelle acque della Baia del Sole in una competizione all’insegna dello sport e del rispetto per il mare. Siamo entusiasti di questo evento, che esprime uno dei volti più autentici della nostra città, quello legato al mare, e che dimostra quanto passione sportiva e tutela dell’ambiente marino possano andare di pari passo, promuovendo le bellezze e le tradizioni del nostro territorio. Ringrazio il Tuna Club Riviera dei Fiori, campione indiscusso di questa specialità, la Marina di Alassio, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e tutte le realtà e le persone che contribuiscono all'ottima riuscita di questa splendida ed importante manifestazione sportiva”.