Calcio. Gol a ripetizione e rinnovo col Genoa, l'albisolese Nuredini resterà in rossoblu fino al 2028

Il Genoa ha messo a segno un colpo importante per il proprio settore giovanile (e non solo), prolungando il proprio rapporto con Joi Nuredini per le prossime tre stagioni.

L'attaccante albisolese, rimarrà infatti in rossoblu almeno fino al 2028, forte delle trentadue reti messe a segno settantacinque partite con la Primavera, l'Under 18 e l'Under 17 del club più antico d'Italia.

Per Nuredini è un momento magico, dopo i due gol consecutivi realizzati ineisme alla Primavera diretta da Jacopo Sbravati contro Cagliari e Bologna, e il rigore decisivo trasformato nella gara tra l'Albania Under 19 e l'Irlanda.