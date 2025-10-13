Golf e inclusione al Club Albisola: due giornate di sport e solidarietà con il “Golf All Inclusive”

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025 il Golf Club Albisola (SV) ospiterà un grande appuntamento dedicato allo sport e all’inclusione: il progetto “Golf All Inclusive”, promosso da FIG Liguria, CIP Liguria e Regione Liguria.

L’iniziativa metterà al centro la passione per il golf come strumento di incontro, crescita e partecipazione, offrendo a tutti — atleti, associazioni, famiglie e appassionati — l’opportunità di vivere due giornate di sport accessibile e aperto a tutti.



Il programma

Venerdì 24 ottobre 2025

Ore 8:30 – “Insieme per provare il golf – Golf All Inclusive”: open day dedicato alle associazioni savonesi, con attività di avvicinamento al golf e prove in campo accanto ad atleti paralimpici.

Ore 16:30 – “Insieme per abbattere le barriere”: tavola rotonda con atleti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e famiglie, per riflettere sul valore dello sport come leva di inclusione e pari opportunità.

Sabato 25 ottobre 2025

Ore 10:30 – Circuito Paralimpico Federale: gara nazionale paralimpica su 18 buche Medal, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Gara DIS-AM: in contemporanea, la sfida a squadre che vedrà 1 giocatore paralimpico e 3 giocatori amateur uniti in una formula mista “1 risultato su 4”.

Ore 16:00 – Premiazioni: a conclusione della giornata, la cerimonia di premiazione celebrerà tutti i partecipanti e i valori di sport, amicizia e condivisione.