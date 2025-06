Calcio, Quarto Trofeo Città di Albenga. Super equilibrio e tre pareggi nelle gare di lunedì sera

Serata super per Carlo Nardi, per lui quattro reti

E' iniziata nel segno dei gol e dell'equilibrio la seconda settimana del Quarto Trofeo Città di Albenga.

Tutte e tre le partite, valide per i i gironi B e C si sono infatti concluse con il risultato di parità, a testimoniare l'alto livello delle squadre dell'intero torneo



GIRONE B

Messi Costruzioni 6 – 6 Mr Zazu Barbershop/Sportstore

Un'autentica pioggia di gol in una delle partite più spettacolari del torneo. Per Messi Costruzioni, segnano Artem Andolfatto, Youness En Nejmy (2), Luigi Ferrara, Michelangelo Giglio e Ayoub Messaoud. Risponde Mr Zazu con una tripletta a testa per Joan Gayubo e Adriano Patitucci.

Glam 4 – 4 Interno Uno

Altra sfida ad alta intensità: Giorgio Battuello, Diego Caputo, Alex Costa e Gioele Ponzo vanno a segno per Glam. Interno Uno replica con i gol di Elia Andreetto, Tommaso Bonifazio, Gabriel Graziani e Thomas Graziani.



GIRONE C

Autofficina Perrier/Anima/Na Praia 5 – 5 Shugar Barber/Karma Caffe/Monti’s Gin

Carlo Nardi (con un poker) e Paolo Negroni trascinano Autofficina, ma Shugar Barber risponde con Simone Andreis (2), Federico Ardissone, Juan Pablo Gargiulo e Oscar Malltezi.