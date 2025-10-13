 / Ciclismo

Ciclismo | 13 ottobre 2025, 14:46

Campionato Italiano Triathlon dei Vigili del Fuoco: Savona si piazza al secondo posto

Tre gli atleti presenti del Comando dei vigili del fuoco di Savona Davide Leoncini, Massimiliano Calciano e Lorenzo Vesalici.

Si è svolto ieri a Savona il 21° Campionato Italiano di Triathlon dei Vigili del Fuoco, 2° Memorial VF Davide Astori, organizzato dal Comando di Savona con il supporto della ASD Triathlon Savona, con la partecipazione di 24 comandi provenienti da tutta Italia.

La gara è avvenuta sulla distanza Sprint quindi rispettivamente 750 metri nuoto  20 km bici, 5 km corsa.

Tre gli atleti presenti del Comando dei vigili del fuoco di Savona: VFE Davide Leoncini, VF Massimiliano Calciano, VF Lorenzo Vesalici. 

Savona sulla base dei risultati singoli sommati dei 3 atleti presenti si è posizionata al 2° posto in Italia sul totale di 24 comandi che hanno partecipato.

I punti della classifica: VVF Bologna 199, VVF Savona 85, VVF Milano 82, VVF Pavia 82.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium