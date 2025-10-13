Campionato Italiano Triathlon dei Vigili del Fuoco: Savona si piazza al secondo posto

Si è svolto ieri a Savona il 21° Campionato Italiano di Triathlon dei Vigili del Fuoco, 2° Memorial VF Davide Astori, organizzato dal Comando di Savona con il supporto della ASD Triathlon Savona, con la partecipazione di 24 comandi provenienti da tutta Italia.
La gara è avvenuta sulla distanza Sprint quindi rispettivamente 750 metri nuoto 20 km bici, 5 km corsa.
Tre gli atleti presenti del Comando dei vigili del fuoco di Savona: VFE Davide Leoncini, VF Massimiliano Calciano, VF Lorenzo Vesalici.
Savona sulla base dei risultati singoli sommati dei 3 atleti presenti si è posizionata al 2° posto in Italia sul totale di 24 comandi che hanno partecipato.
I punti della classifica: VVF Bologna 199, VVF Savona 85, VVF Milano 82, VVF Pavia 82.