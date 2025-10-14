Calcio, San Francesco Loano. A breve il nome del nuovo allenatore, manca solo l'ufficialità per Davide Brignoli

Non dovrebbero esserci davvero dubbi sul nome dell'allenatore che avrà il compito di portare la San Francesco Loano in lidi più sicuri della graduatoria.
Come noto, la società del presidente Burastero ha optato per il cambio in corsa, separando la propria strada da quella di mister Alessandro Lupo.
A breve il club rossoblu dovrebbe ufficializzare l'ingaggio di mister Davide Brignoli, già tra i papabili all'approdo all'Ellena nella scorsa estate.
Resta da capire se il nuovo allenatore avrà modo di sedere in panchina già domani sera contro il Pietra Ligure, nella gara valida per i quarti di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza. Nel match di andata la San Francesco si era imposta 1-0 al Devincenzi con la rete di Cassata.