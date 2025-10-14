Calcio. Sogno trascina il Pietra Ligure: "Contenti per la vittoria, continuiamo a lavorare con entusiasmo

Un Santiago Sogno in grande spolvero firma la vittoria esterna del Pietra Ligure sul campo della Genova Calcio. L’attaccante argentino, autore di una doppietta, ha trascinato i biancocelesti al successo per 3-2, regalando i tre punti ai suoi, reduci da una serie di pareggi.

"Siamo contenti della vittoria, per noi era fondamentale tornare a fare tre punti dopo tre pareggi consecutivi – le parole del numero 11 biancoceleste – La strada è molto lunga, c’è da pedalare, c’è da migliorare e dobbiamo crescere in tanti particolari che poi alla fine sono quelli che ti fanno fare la differenza. Però lo dobbiamo volere e farlo insieme".

Una vittoria che restituisce fiducia ma non fa perdere di vista la realtà: "Nel calcio nessuno ti regala niente e questa è stata la dimostrazione che per portare a casa la pagnotta non puoi dare nulla per scontato – ha aggiunto Sogno – Resettiamo immediatamente perché mercoledì siamo di nuovo in campo per provare a ribaltare lo 0-1 dell’andata in Coppa Italia contro il Loano. Continuiamo a lavorare con entusiasmo e voglia, che nel calcio si campa soprattutto di soddisfazioni".

Infine, anche un pensiero per un vecchio amico: "Volevo complimentarmi con Hernan Pablo Garin: all’alba dei 42 anni ha fatto una tripletta con il suo Cà de Rissi". Proprio Garin, domenica scorsa dopo il match disputato contro il Finale, aveva espresso parole al miele proprio per Sogno.