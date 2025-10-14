Calcio, un altro pari per l'Albissole. Bonanni: "C'è rammarico, stiamo lavorando per migliorarci anche mentalmente" (VIDEO)

E' un altro pareggio quello raccolto dall'Albissole, sul campo del Ceriale. Un 1-1 dove i biancocelesti, dopo la rete del vantaggio, hanno sfiorato solamente di incrementare con alcune buone occasioni prima di subire la rete del definitivo segno "X".
Questo il rammarico di Francesco Bonanni, da quest'anno sbarcato alla corte di mister Cattardico tra i ceramisti che, in questo avvio di stagione, tra alti e bassi, continuano il proprio percorso di crescita. In particolare dal punto di vista mentale, come sottolinea l'ex Celle Varazze.