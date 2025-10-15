Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Derby e qualificazione per il Pietra Ligure, la doppietta di Rovere elimina la San Francesco Loano

SAN FRANCESCO LOANO - PIETRA LIGURE 0-2 (26' e 62' Rovere)
51' FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE BATTE DUE A ZERO LA SAN FRANCESCO E SI QUALIFICA PER LE SEMIFINALI DI COPPA D'ECCELLENZA
50' LA SAN FRANCESCO CHIUDE IN NOVE, SCARAMUCCE TRA INSOLITO E HOVSEPIAN CHE VIENE ESPULSO
47' termina le sostituzioni anche la San Francesco: Rizzato rileva Bonifazio
46' chiude i cambi Moraglia: Sogno per Dominici
45' saranno sei i minuti di recupero
40' forze fresche per l'attacco del Pietra: c'è Faedo per Rovere. L'esterno offensivo sollecita subito Pusceddu
37' la San Francesco si gioca il tutto per tutto: Celella per Valentino
36' alta tensione al Merlo. Interveneto in ritardo di Prudente, il gioco prosegue e la San Francesco reclama un calcio di rigore per un tocco di mano in area. Trabucco ammonisce sia il difensore che Auteri per proteste. Rosso invece a mister Brignoli
33' dopo la punizione dai 20 metri alta di Auteri, Moraglia ricorre a una nuova sostituzione: lascia il campo Giglio, in campo Castiglione
31' intervento in ritardo anche per Giglio, giallo anche per lui
28' Prudente per Ravoncoli, viene però ammonito subito Gasco
22' nuovo cambio Loano: Hovsepian per Cauteruccio
20' cambio Pietra: Gasco per Pili. Alla ripresa dell'azione rossoblu pericolosi con il tiro a giro di Auteri
17' ROVERE! PASSA ANCORA IL PIETRA! SI APRE UN'AUTOSTRADA SULLA CORSIA MANCINA, IL CAPITANO BIANCOCELESTE NON SBAGLIA DAVANTI A PUSCEDDU
17' sul taccuino il collo mancino di Gabriele Insolito, pallone oltre la trasversale di Pusceddu
10' poco da segnalare negli ultimi minuti
3' trivela di Giglio a chiamare l'inserimento di Dominici, il raddoppio sembra cosa fatta, Pusceddu salva tutto
2' prova ad accendere le polveri Odasso sullo scarico di Giglio, il pallone resta troppo indietro rispetto al centrocampista biancoceleste per trovare una battuta pericolosa
1' si riparte. Subito un cambio per Brignoli: Lingua rileva Carastro, 4-3-2 per i rossoblu
SECONDO TEMPO
47' il tempo si chiude con la parata ravvicinata di Duberti su Cassta, squadre negli spogliatoi
45' due minuti di recupero, giallo anche per Cassata
43' SAN FRANCESCO LOANO IN DIECI! BASSO INTERVIENE IN RITARDO, SECONDO CARTELLINO PER IL TERZINO ROSSOBLU
42' giallo anche per Ravoncoli, ammonita la coppia di centrali biancoceleste
40' Basso giù in area, Trabucco non interviene
37' ammonito Pili
37' Cauteruccio ha tempo e spazio per calciare dai 20 metri, battuta priva di misura
33' punizione da posizione laterale per Leo, difesa biancoceleste non irreprensibile, Carastro si ritrova il pallone praticamente sulla testa, senza avere il tempo di dare forza e precisione
30' con questo risultato si andrebbe ai supplementari, ma manca ancora un'ora abbondante di gioco alla fine
26' risposta immediata della San Francesco! Sforbiciata al volo di Carastro, Duberti replica sul suo palo
26' PIETRA LIGURE IN VANTAGGIO! HARAKIRI DELLA DIFESA ROSSOBLU, ROVERE DEPOSITA IN RETE DOPO LA TORRE DI DOMINICI
20' la novità tattica di Brignoli è il ritorno al rombo, Auteri gioca alle spalle di Carastro e Cassata
14' un'occasione per parte in pochi secondi. Apre Cassata dopo il rinvio errato di Duberti, nell'altra metà campo Rovere cerca Dominici, in leggero ritardo rispetto all'appuntamento con la sfera
10' traversa della San Francesco Loano! Si muove male la linea del Pietra Ligure, Auteri scappa a destra, cross rasoterra per Cassata che da pochi passi, in scivolata, colpisce la traversa
9' bel cross di Giglio a favorire Rovere, l'esterno reclama il penalty per un contrasto al momento della battuta, Trabucco lascia correre
9' ammonito Basso
6' rischio Loano. Dominici in pressione su Pusceddu, per poco l'intercetto della punta non diventa vincente
3' primo squillo per il Loano, Pili anticipa Auteri a due passi da Duberti e mette in angolo. Dalla bandierina il pallone arriva proprio sui piedi del capitan rossoblu, Duberti smanaccia con attenzione
1' si parte!
PRIMO TEMPO
SAN FRANCESCO LOANO: Pusceddu, Basso, Leo, Lufi, Oxhallari, Valentino, Cauteruccio, Bonifazio, Cassata, Auteri, L. Carastro.
A disposizione: Scalvini, Lingua, Youssoufa, Mercurio, Rizzato, Rimondo, Hovsepian, Alberto, Celella
Allenatore: Brignoli
PIETRA LIGURE: Duberti, Pili, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Dominici, Rovere, Aicardi, Pavese, Fatnassi.
A disposizione: Balducci, Gasco, Castiglione, Sogno, Faedo, Siriu, Malagrida, Iorio, Prudente.
Allenatore: Moraglia
Arbitro: Trabucco di Chiavari
Assistenti: Sorace e Scandale di Genova