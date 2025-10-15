 / Calcio

Calcio | 15 ottobre 2025, 20:26

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Derby e qualificazione per il Pietra Ligure, la doppietta di Rovere elimina la San Francesco Loano

Bianocelesti sornioni e pronti a sfruttare gli errori della retroguardia rossoblu. Prova generosa per i ragazzi di Brignoli

SAN FRANCESCO LOANO - PIETRA LIGURE 0-2 (26' e 62' Rovere)
 

51' FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE BATTE DUE A ZERO LA SAN FRANCESCO E SI QUALIFICA PER LE SEMIFINALI DI COPPA D'ECCELLENZA

50' LA SAN FRANCESCO CHIUDE IN NOVE, SCARAMUCCE TRA INSOLITO E HOVSEPIAN CHE VIENE ESPULSO

47' termina le sostituzioni anche la San Francesco: Rizzato rileva Bonifazio

46' chiude i cambi Moraglia: Sogno per Dominici

45' saranno sei i minuti di recupero

40' forze fresche per l'attacco del Pietra: c'è Faedo per Rovere. L'esterno offensivo sollecita subito Pusceddu 

37' la San Francesco si gioca il tutto per tutto: Celella per Valentino

36' alta tensione al Merlo. Interveneto in ritardo di Prudente, il gioco prosegue e la San Francesco reclama un calcio di rigore per un tocco di mano in area. Trabucco ammonisce sia il difensore che Auteri per proteste. Rosso invece a mister Brignoli

33' dopo la punizione dai 20 metri alta di Auteri, Moraglia ricorre a una nuova sostituzione: lascia il campo Giglio, in campo Castiglione

31' intervento in ritardo anche per Giglio, giallo anche per lui

28' Prudente per Ravoncoli,  viene però ammonito subito Gasco

22' nuovo cambio Loano: Hovsepian per Cauteruccio

20' cambio Pietra: Gasco per Pili. Alla ripresa dell'azione rossoblu pericolosi con il tiro a giro di Auteri

17' ROVERE! PASSA ANCORA IL PIETRA! SI APRE UN'AUTOSTRADA SULLA CORSIA MANCINA, IL CAPITANO BIANCOCELESTE NON SBAGLIA DAVANTI A PUSCEDDU

17' sul taccuino il collo mancino di Gabriele Insolito, pallone oltre la trasversale di Pusceddu

10' poco da segnalare negli ultimi minuti

3' trivela di Giglio a chiamare l'inserimento di Dominici, il raddoppio sembra cosa fatta, Pusceddu salva tutto

2' prova ad accendere le polveri Odasso sullo scarico di Giglio, il pallone resta troppo indietro rispetto al centrocampista biancoceleste per trovare una battuta pericolosa

1' si riparte. Subito un cambio per Brignoli: Lingua rileva Carastro, 4-3-2 per i rossoblu

SECONDO TEMPO
 

47' il tempo si chiude con la parata ravvicinata di Duberti su Cassta, squadre negli spogliatoi

45' due minuti di recupero, giallo anche per Cassata

43' SAN FRANCESCO LOANO IN DIECI! BASSO INTERVIENE IN RITARDO, SECONDO CARTELLINO PER IL TERZINO ROSSOBLU

42' giallo anche per Ravoncoli, ammonita la coppia di centrali biancoceleste

40' Basso giù in area, Trabucco non interviene

37' ammonito Pili

37' Cauteruccio ha tempo e spazio per calciare dai 20 metri, battuta priva di misura

33' punizione da posizione laterale per Leo, difesa biancoceleste non irreprensibile, Carastro si ritrova il pallone praticamente sulla testa, senza avere il tempo di dare forza e precisione

30' con questo risultato si andrebbe ai supplementari, ma manca ancora un'ora abbondante di gioco alla fine

26' risposta immediata della San Francesco! Sforbiciata al volo di Carastro, Duberti replica sul suo palo

26' PIETRA LIGURE IN VANTAGGIO! HARAKIRI DELLA DIFESA ROSSOBLU, ROVERE DEPOSITA IN RETE DOPO LA TORRE DI DOMINICI

20' la novità tattica di Brignoli è il ritorno al rombo, Auteri gioca alle spalle di Carastro e Cassata

14' un'occasione per parte in pochi secondi. Apre Cassata dopo il rinvio errato di Duberti, nell'altra metà campo Rovere cerca Dominici, in leggero ritardo rispetto all'appuntamento con la sfera

10' traversa della San Francesco Loano! Si muove male la linea del Pietra Ligure, Auteri scappa a destra, cross rasoterra per Cassata che da pochi passi, in scivolata, colpisce la traversa

9' bel cross di Giglio a favorire Rovere, l'esterno reclama il penalty per un contrasto al momento della battuta, Trabucco lascia correre

9' ammonito Basso

6' rischio Loano. Dominici in pressione su Pusceddu, per poco l'intercetto della punta non diventa vincente

3' primo squillo per il Loano, Pili anticipa Auteri a due passi da Duberti e mette in angolo. Dalla bandierina il pallone arriva proprio sui piedi del capitan rossoblu, Duberti smanaccia con attenzione

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

SAN FRANCESCO LOANO: Pusceddu, Basso, Leo, Lufi, Oxhallari, Valentino, Cauteruccio, Bonifazio, Cassata, Auteri, L. Carastro.

A disposizione: Scalvini, Lingua, Youssoufa, Mercurio, Rizzato, Rimondo, Hovsepian, Alberto, Celella

Allenatore: Brignoli
 

PIETRA LIGURE: Duberti, Pili, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Dominici, Rovere, Aicardi, Pavese, Fatnassi.

A disposizione: Balducci, Gasco, Castiglione, Sogno, Faedo, Siriu, Malagrida, Iorio, Prudente.

Allenatore: Moraglia
 

Arbitro: Trabucco di Chiavari

Assistenti: Sorace e Scandale di Genova

Lorenzo Tortarolo

