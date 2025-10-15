Calcio. E' ancora presto per il ritorno di Mario Gerundo in panchina: "Con la Veloce solo una chiacchierata, ho però suggerito un nome..."

"Mi stanno martellando da ogni parte, ma non torno in panchina, almeno per il momento".

Così viole rispondere Mario Gerundo a chi, negli scorsi giorni, ha dato per imminente il suo ritorno alla Veloce.

Dopo l'esonero di mister Ghione la sede resta vacante, in attesa di prossimi sviluppi.

"Ho parlato con la società, ma a loro ho suggerito un identikit per il ruolo di mister. Io al momento non intendo rientrare in pista, ma nei prossimi mesi mi piacerebbe poter abbracciare un progetto che possa appoggiarsi su un'orizzonte pluriennale.

Alla Veloce auguro le migliori cose - Chiosa Gerundo - è una società a cui resto profondamente legato e ha una rosa per risollevarsi al più presto".

Le ultime indiscrezioni sull'attesa dell'annuncio del nuovo mister vogliono i granata in attesa di mister Carlo Sarpero o, in alternativa, di un profilo ancora rimasto coperto.