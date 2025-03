Calcio, Eccellenza. Occhi sul Rivasamba per Celle Varazze e Pietra, Loano in trasferta ad Arenzano

Dopo i 90 minuti odierni mancheranno solo 6 partite alla fine del campionato.

Un momento inevitabilmente cruciale per tutte le squadre del torneo, comprese quelle savonesi.

Per il Celle Varazze il salto di categoria è tutto nelle mani della squadra di Mario Pisano. I quattro punti di vantaggio sul Rivasamba permettono ai biancoblu di avere un margine di relativa sicurezza, ma le civette faranno il possibile per mantenere il ritmo indiavolato delle ultime settimane, a partire dalla trasferta con il Molassana.

Ai calafati, oggi impegnati in casa con il Campomorone, guarda anche il Pietra Ligure per riuscire a riportarsi a meno di sette punti per disputare i playoff. Obbligatorio quindi per i biancocelesti ottenere l'intera posta in palio contro l'Athletic Albaro.

Trasferta ad Arenzano infine per la San Francesco Loano, con i rossoblu a precedere di due lunghezze i crociati.