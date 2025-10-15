Calcio. San Francesco Loano - Pietra Ligure secondo round, stasera è caccia al pass per la semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza

C'è grande attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico attorno al derby di questa sera tra la San Francesco Loano e il Pietra Ligure.
I temi sul piatto infatti non mancano su entrambi i fronti.
I biancocelesti dovranno necessariamente provare a ribaltare la sconfitta di misura maturata al Devincenzi due settimane fa, forti anche del successo di domenica scorsa sulla Genova Calcio, guardando contemporaneamente al nuovo big match di campionato contro la Fezzanese.
Dall'altra parte sarà però altrettanto interessante capire la prima reazione dei rossoblu dopo l'esonero di Alessandro Lupo, con il subentro in corsa di Davide Brignoli, pronto a riprendere il proprio cammino insieme al gruppo di lavoro che lo ha affiancato nell'esperienza al Soccer Borghetto.
Si parte dall'1-0 dell'andata a firma Cassata, in caso di vittoria di misura degli ospiti si procederà ai tempi supplementari ed eventualmente alla battuta dei calci di rigore.
Dirige Trabucco di Chiavari, fischio d'inizio al Merlo alle 20:30.