"Pedaliamo per Pona Biso", la seconda edizione della cicloturistica ad Albisola per aiutare i bimbi di Kinshasa

Una cicloturistica non competitiva per raccogliere fondi, tramite l'associazione "Attraverso i Nostri Occhi ODV", per il dispensario pediatrico Pona Biso che cura gratuitamente i bambini di strada di Kinshasa, paese della Repubblica Democratica del Congo.

L'evento arrivato alla seconda edizione organizzato da Albisola Bike con la collaborazione di Cicli Zanini e l'organizzazione di volontariato nata nel 2021 a Varazze, ideato dall'ex campione di Mtb il cellese Marco Rebagliati, si terrà questa domenica, 19 ottobre ed è una cicloturistica non competitiva che si potrà fare con bici Gravel, MTB ed Ebike.

La partenza in quanto non competitiva sarà libera dalle 9 alle 11 e scatterà in piazza San Giorgio a Albisola Superiore (nei pressi del negozio Cicli Zanini).

Lungo i due tracciati, uno più corto adatto a tutti di 40 km e l'altro più lungo per i più allenati di 65 km, saranno presenti i ristori dove i partecipanti potranno rifocillarsi. Due i percorsi: di 40 km con 900 metri dislivello e di 65 km con 1400 metri di dislivello.

Una volta giunti all'arrivo ci saranno le estrazioni dei premi a sorteggio per chi conclude i percorsi e da mangiare e bere per tutti. Anche quest'anno verrano premiati il/la più giovane, il/la meno giovane e che arriverà da più lontano. Per i primi 150 iscritti ci sarà il "pacco gara" con vari gadget.

Al pomeriggio a partire dalle 12.30 sulla piazza per tutti i cittadini (chi non fa la pedalata) ci saranno caldarroste, frittelle, tire con salsiccia e birra.

Le iscrizioni della pedalata si possono effettuare sul sito www.albisolabike.it. La quota di partecipazione è un’offerta minima di 20 euro.