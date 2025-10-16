Calciomercato. Riccardo Boschetto riparte dalla Toscana, è il nuovo tecnico del Tuttocuoio

Riccardo Boschetto è il nuovo tecnico del Tuttocuoio, club toscano impegnato nel girone D di Serie D. Per l’allenatore piemontese, classe 1967, si tratta della seconda avventura consecutiva lontano dalla propria regione, dopo l’esperienza in Liguria con la Cairese, culminata con una storica promozione: il ritorno del club savonese in Serie D dopo trent’anni di assenza.
La società di Ponte a Egola, attualmente ultima in classifica con soli due punti raccolti in sette giornate, ha quindi deciso di puntare su Boschetto per provare a invertire la rotta.
Una novità assoluta a livello geografico per il tecnico piemontese, pronto a salutare l'area del nord ovest dopo le esperienze con Saluzzo, Asti e, appunto, Cairese.