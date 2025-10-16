Giudice Sportivo, Promozione: i provvedimenti nei due gironi, si arriva fino a cinque giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 12/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 125,00
SERRA RICCO 1971
Per la condotta dei propri tesserati i quali danneggiavano e scardinava una porta degli spogliatoi nonché dispone il rimborso del danno provocato, previa fattura.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:
FINO AL 22/ 1/2026 NATALE ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)
Al 40 veniva espulso per aver minacciato alcuni giocatori avversari, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg alcune espressioni ingiuriose quindi lasciando il tdg passava dalla panchina avversaria e compiva con uno schiaffo la guancia di un giocatore, senza provocare conseguenze lesive (sanzione attenuta per le scuse presentate nell’intervallo si scusava con il giocatore e la terna per il comportamento tenuto).
AMMONIZIONE (I INFR)
DONOFRIO ANTONIO (FINALE)
ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 23/10/2025
GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (II INFR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
Al 38 st, colpiva volontariamente con un calcio ad una gamba un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive nonché uscendo dal tdg si abbassava i calzoncini per mostrare i genitali al pubblico (sanzione ridotta per le scuse presentate al ddg a fine gara).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
REJAIBI SABEUR (MASONE)
Al 30 colpiva volontariamente con una gomitata sul volto un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.
MONTERMINI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
Al 38 st, colpiva volontariamente con un calcio ad una gamba un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
SCHIAFFINO DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
BIAGGI FEDERICO (SAVONA F.B.C. 1907)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BARDI ALESSIO (MASONE) MARCHELLI LUCA (MASONE)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PUDDU DANIELE (FINALE)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
PARMIGIANI EDOARDO PIER (CANALETTO SEPOR)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
QUARTIERI TOMMASO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BALLONE LEONARDO (FINALE)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
CALVI SAMUELE (MASONE)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)
CALCAGNO MATTEO (SAVONA F.B.C. 1907)
CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
RAVENNA CHRISTIAN (SERRA RICCO 1971)
SILICANI AHARON (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (I INFR)
CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BONANNI FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)
PASTORINO DANIELE (ALBISSOLE 1909)
BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
RAFFO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
BANCALARI CRISTIANO (CAPERANESE 2015)
CORSO SIMONE (CAPERANESE 2015)
BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
HALAJ SERGIS (FINALE)
ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CARLI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MONTE WILLIAM (LEGINO 1910)
TUBINO MARCO (LEGINO 1910)
ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
ELHDIY ZAKARIA (MAGRA AZZURRI)
MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
LUPI JACOPO (MASONE)
REJAIBI SABEUR (MASONE)
GALLO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)
FAZIO MICHELE (PONTELUNGO 1949)
CHIARABINI ALESSIO (PRAESE 1945)
TRUCCO MATTIA (PRAESE 1945)
BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)
CAROZZA NICOLO (SAMPIERDARENESE)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
BIASIN GIACOMO (SANTERENZINA)
DI MARCO MATTIA (SANTERENZINA)
GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)
GIACCHE SAMUELE (SANTERENZINA)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
SASSARI SAMUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
MORETTI TOMMASO (SESTRESE BOR. 1919)
LANZA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
PASQUALINO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)