Calcio, Promozione. Designazioni pronte per la sesta giornata, c'è Fraticelli per Pontelungo - Savona

ALBISSOLE 1909 – BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)

Assistente 2: Luca Risso (Genova)

CA DE RISSI SG – NEW BRAGNO CALCIO

Arbitro: Cesare Sandri (La Spezia)

Assistente 1: Davide Biggi (Genova)

Assistente 2: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)

LEGINO 1910 – CERIALE CALCIO

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)

LITTLE CLUB JAMES – SAMPIERDARENESE

Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)

Assistente 1: Emanuele Atzei (Chiavari)

Assistente 2: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)

PONTELUNGO 1949 – SAVONA F.B.C. 1907

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)

Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)

Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)

SERRA RICCÒ 1971 – PRAESE 1945

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)

Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)

SESTRESE BORZOLI 1919 – MASONE

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Mario Preci (Savona)

Assistente 2: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

SUPERBA CALCIO 2017 – FINALE

Arbitro: Mattia Schenone (Genova)

Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)

Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)