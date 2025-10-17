 / Calcio

Calcio | 17 ottobre 2025, 17:21

Calcio, Promozione. Designazioni pronte per la sesta giornata, c'è Fraticelli per Pontelungo - Savona

KArtal dirigerà Albissole - Baia Alassio Auxilium

ALBISSOLE 1909 – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)

CA DE RISSI SG – NEW BRAGNO CALCIO
Arbitro: Cesare Sandri (La Spezia)
Assistente 1: Davide Biggi (Genova)
Assistente 2: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)

LEGINO 1910 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)

LITTLE CLUB JAMES – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
Assistente 1: Emanuele Atzei (Chiavari)
Assistente 2: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)

PONTELUNGO 1949 – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)

SERRA RICCÒ 1971 – PRAESE 1945
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)

SESTRESE BORZOLI 1919 – MASONE
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Mario Preci (Savona)
Assistente 2: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

SUPERBA CALCIO 2017 – FINALE 
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)

