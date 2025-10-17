Rugby: Philippe Doussy a Genova, una masterclass per gli allenatori liguri al Carlini-Bollesan

Ad un mese esatto dal test match Italia-Cile che si disputerà al Ferraris il 22 novembre, lo stadio Carlini-Bollesan di Genova ospiterà Philippe Doussy, allenatore delle skills della Nazionale maggiore, per un incontro con i tecnici di tutti club liguri.

Chi è Philippe Doussy? Francese di Dax, una carriera in campo da mediano di mischia e poi da tecnico di altissimo livello in Italia e all'estero, fino allo staff della nostra Nazionale maggiore.

Il 22 ottobre, a partire dalle 16.30, Doussy si confronterà con gli allenatori della nostra regione prima in aula e poi in campo, condividendo le sue conoscenze ed esperienze con loro e con i ragazzi U16 e U18 presenti a supporto della parte pratica.

Con questa iniziativa la FIR scandisce il conto alla rovescia verso il terzo e ultimo degli incontri previsti a novembre per le Quilter Nations Series 2025 e regala ai tecnici del territorio una grande occasione per lavorare con una figura di primo piano dello staff azzurro.