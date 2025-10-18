 / Altri sport

Altri sport | 18 ottobre 2025, 12:01

La Liguria cerca i migliori 10 talenti sportivi liguri, trentamila euro a disposizione per i club e gli atleti

l'assessore allo sport Simona Ferro

La Giunta regionale ha approvato, con una dotazione complessiva di 30mila euro, il bando regionale finalizzato alla concessione di dieci contributi a favore di associazioni e società sportive per la valorizzazione dei propri atleti di accertato talento sportivo.

“Con questo bando Regione Liguria rinnova il proprio impegno concreto nel sostenere i giovani che si distinguono per merito, passione e risultati, riconoscendo anche il ruolo fondamentale delle società sportive che ne accompagnano la crescita – dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria, Simona Ferro. – Vogliamo valorizzare le vere eccellenze liguri, coloro che portano in alto il nome della nostra regione in Italia e nel mondo, confermando la nostra attenzione verso il talento e la determinazione dei ragazzi e delle ragazze che fanno dello sport un esempio di impegno e di valori”.
Il bando 2025 è riservato agli atleti non professionisti residenti in Liguria da almeno due anni e di età non superiore ai ventitré anni, fatta eccezione per gli atleti con disabilità per i quali non è previsto limite di età. Gli stessi devono essere tesserati per società sportive liguri da almeno due anni e aver conseguito risultati sportivi significativi nell’arco temporale compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. I giovani sportivi risultati più meritevoli costituiranno il “gruppo degli atleti di accertato talento sportivo”.

L’importo complessivo del bando sarà suddiviso in dieci contributi da 3.000 euro ciascuno, così ripartiti: 2.000 euro destinati all’atleta, quale benemerenza di Regione Liguria; 1.000 euro destinati all’associazione o società sportiva di appartenenza, finalizzati alla valorizzazione tecnica dell’atleta.

I contributi saranno concessi a dieci associazioni o società sportive, ciascuna per un proprio atleta, in base alla graduatoria determinata tra i componenti del gruppo degli atleti di accertato talento sportivo. Le istanze di partecipazione potranno essere presentate da martedì 21 ottobre a martedì 4 novembre 2025, esclusivamente tramite lo “Sportello online” di Regione Liguria, accedendo all’indirizzo: https://sportellonline.regione.liguria.it
 


 

cs

