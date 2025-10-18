Calcio, Rappresentativa Under 19. Inizia il cammino verso il Torneo delle Regioni, sono ben 35 i giocatori convocati

Con l'arrivo dell'autunno anche la macchina del Comitato Regionale Ligure si è messa in moto per la nuova edizione del Torneo delle Regioni.
Il CT Chiappucci ha convocato un numero davvero elevato di giocatori per il primo stage in calendario martedì prossimo a Serra Riccò: ben 35.
Tra di loro ci saranno anche cinque portacolori delle squadre savonesi: Amenduni dell'Albissole, Siri del Millesimo, Prudente del Pietra Ligure, Celella e Hovespian della San Francesco Loano e Cartiere del Savona.
I convocati
A.N.P.I. Sport e Casassa – Montenegro Castillo Ruben Dario
Albissole 1909 – Amenduni Mattia
Arenzano Football Club – Agostino Nicolò
Athletic Club Albaro – Cannella Gabriele
Ca De Rissi SG – Erhahon Jonathan Omo
Campomorone Sant’Olcese – Canepa Mattia – Mataloni Gabriele
Canaletto Sepor – Temani Riccardo
Don Bosco Spezia Calcio – Lapperier Nicola
Fezzanese – Corrado Mattia – Corrado Samuele
Follo Football Club – Agolli Ermal
Football Club Bogliasco – Mora Matteo – Reffo Mario – Delpino Emanuele
Football Genova Calcio – Ottonello Matteo
Levanto Calcio – Varsi Riccardo
Magra Azzurri – Paita Elia – Bojang Yusupha
Masone – Ottonello Samuele
Millesimo Calcio – Siri Filippo
Pietra Ligure 1956 – Prudente Edoardo
Praese 1945 – Sacchi Gabriele
Rivasamba H.C.A. – Xhindi Rikardo – Massidda Lorenzo
Sampierdarenese – Durante Christian
San Francesco Loano – Celella Thomas – Hovsepian José
Santerenzina – Ditillo Luigi
Savona F.B.C. 1907 – Cartiere Riccardo
Serra Riccò 1971 – Caroglio Edoardo – Dellepiane Riccardo
Vallescrivia 2018 – Bon Federico – Campolo Davide
Voltrese Vultur – De Mattei Giovanni
Staff Tecnico e Dirigenziale
Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni
Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe
Allenatore: Chiappucci Giuseppe
Vice Allenatore: Figaia Giorgio
Massaggiatore: Bertolini Angiolo
Magazziniere: Gandolfo Sergio