Calcio, Rappresentativa Under 19. Inizia il cammino verso il Torneo delle Regioni, sono ben 35 i giocatori convocati

Con l'arrivo dell'autunno anche la macchina del Comitato Regionale Ligure si è messa in moto per la nuova edizione del Torneo delle Regioni.

Il CT Chiappucci ha convocato un numero davvero elevato di giocatori per il primo stage in calendario martedì prossimo a Serra Riccò: ben 35.

Tra di loro ci saranno anche cinque portacolori delle squadre savonesi: Amenduni dell'Albissole, Siri del Millesimo, Prudente del Pietra Ligure, Celella e Hovespian della San Francesco Loano e Cartiere del Savona.



I convocati

A.N.P.I. Sport e Casassa – Montenegro Castillo Ruben Dario

Albissole 1909 – Amenduni Mattia

Arenzano Football Club – Agostino Nicolò

Athletic Club Albaro – Cannella Gabriele

Ca De Rissi SG – Erhahon Jonathan Omo

Campomorone Sant’Olcese – Canepa Mattia – Mataloni Gabriele

Canaletto Sepor – Temani Riccardo

Don Bosco Spezia Calcio – Lapperier Nicola

Fezzanese – Corrado Mattia – Corrado Samuele

Follo Football Club – Agolli Ermal

Football Club Bogliasco – Mora Matteo – Reffo Mario – Delpino Emanuele

Football Genova Calcio – Ottonello Matteo

Levanto Calcio – Varsi Riccardo

Magra Azzurri – Paita Elia – Bojang Yusupha

Masone – Ottonello Samuele

Millesimo Calcio – Siri Filippo

Pietra Ligure 1956 – Prudente Edoardo

Praese 1945 – Sacchi Gabriele

Rivasamba H.C.A. – Xhindi Rikardo – Massidda Lorenzo

Sampierdarenese – Durante Christian

San Francesco Loano – Celella Thomas – Hovsepian José

Santerenzina – Ditillo Luigi

Savona F.B.C. 1907 – Cartiere Riccardo

Serra Riccò 1971 – Caroglio Edoardo – Dellepiane Riccardo

Vallescrivia 2018 – Bon Federico – Campolo Davide

Voltrese Vultur – De Mattei Giovanni





Staff Tecnico e Dirigenziale

Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni

Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Figaia Giorgio

Massaggiatore: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Gandolfo Sergio