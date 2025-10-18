Rari Nantes Savona. La serie di trasferte non scalfisce i biancorossi, Ortigia si arrende 14-12

E' stata una Rari Nantes Savona versione diesel, come a Berlino, quella scesa in acqua nel pomeriggio odierno a Siracusa.

Le diverse latitudini toccate in poche ore dai biancorossi hanno nuovamente condizionato l'avvio di partita del team di Angelini ma, dopo un primo parziale perso per 5-2, Del Lungo e compagni sono riusciti a risalire mano a mano la china.

Il primo vantaggio è infatti arrivato nel terzo tempo, per poi dare vita a una fase di gestione utile a preservare le ultime energie.

Sempre in gran spolvero l'ungherese Leinweber con cinque reti, una in più di Figlioli, a cui è stato esibito il cartellino per una manata veniale a un avversario.

Il prossimo appuntamento in calendario è fissato martedì prossimo alla Zanelli, per la sfida di campionato contro la Roma Vis Nova (inizio alle 14:30)





C.C. ORTIGIA 1928 – BANCO BPM R.N. SAVONA 12 – 14

Parziali (5 – 2) (3 – 4) (1 – 5) (3 – 3)



TABELLINO

Formazioni

C.C. ORTIGIA 1928: Ruggiero, Rossi 1, Gardijan, Baksa 2, Di Luciano 2, Trimarchi 2, Tringali Capuano, Carnesecchi 3, Bordone, Rossi 1, Aranyi 1, Giribaldi, Valenza, Scordo, Marangolo.

Allenatore Stefano Piccardo.



BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 2, Figlioli 4 (di cui 1 su rigore), Occhione, Ferrari, Gullotta 1, Bruni 2, Condemi, Guidi, Leinweber 5 (di cui 1 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Bragantini.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Federico Braghini di Marino (Roma) e StefanoAlfi di Napoli.



Delegato Fin : Maurizio Raffone



Superiorità numeriche:

C.C. ORTIGIA 1928: 4 / 18 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 4 / 17 + 3 rigori di cui 2 realizzati.



Note:

Spettatori: 200 circa.



Usciti per 3 falli: A 2'12” dalla fine del 3° tempo Carnesecchi (Ortigia); a 6'31” dalla fine del 4° tempo Occhione (Savona); a 5'03” dalla fine del 4° tempo Giribaldi (Ortigia); a 4'34” dalla fine del 4° tempo Leinweber (Savona); a 3'14” alla fine del 4° tempo Scordo (Ortigia); a 1'28” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona); a 0'55” dalla fine del 4° tempo Bruni (Savona).



A 1'21” dalla fine del 1° tempo Leinweber (Savona) ha sbagliato un rigore parato da Ruggiero (Ortigia).

A 3'34” dalla fine del 3° tempo Figlioli (Savona) è stato espulso definitivamente per gioco scorretto EDCS art. 9.13.

A 6'31” dalla fine del 4° tempo Baksa (Ortigia) ha sbagliato un rigore parato da Del Lungo (Savona).