Calcio, Eccellenza. Il Pietra Ligure si confronta con la Fezzanese, tre punti in palio dall'alto valore al "Devincenzi": la cronaca della gara (LIVE)

i biancocelesti ospitano la squadra spezzina

PIETRA LIGURE - FEZZANESE 0-1

 

 

35' TRAVERSA DI FAEDO! Il Pietra poi segna sulla ribattuta, ma l'arbitro ha fischiato un attimo prima per un fallo 

34' contatto Masi - Sogno in area, rigore per il Pietra!

30' sul taccuino pure Martinelli

29' ammonito anche Nicolini

28' ammonito Rovere

27' annullato il raddoppio della Fezzanese, segnalato un offside sul gol di Sciuzo 

26' FEZZANESE AVANTI! Punizione per i verdi battuta sul secondo palo, sponda di Salerno e tocco sfortunato in mezzo da parte di Gasco nella propria porta

25' invenzione di Giglio per Rovere alle sue spalle, ci prova il fantasista del Pietra, ma Mazzola blocca sicuro a terra

23' pericolosa la Fezzanese, tutto parte da un uscita di Mazzola su una punizione di casa. Rinvio, controlla Scarlino e poi il tocco per Scieuzo che va al tiro, conclusione alta

16' giocata di Scarlino che si libera con un numero e prova il tiro da fuori, palla sul fondo

15' l'atteggiamento è quello giusto da parte del Pietra, con cattiveria su ogni pallone e intensità, deve prendere le misure la Fezzanese

10' recupero di Giglio, prova subito Faedo, palla anche deviata tra le mani di Mazzola: buon inizio del Pietra che pressa i verdi

8' corner battuto corto per Fatnassi che prova il mancino a giro sul secondo palo, palla sul fondo

3' prime avvisaglie, un azione subito per parte, per il Pietra un tiro di Rovere non dei migliori, blocca Mazzola

15:00 partiti!

PRIMO TEMPO

 

Big match in quel di Pietra Ligure, i biancocelesti di Moraglia ricevono la Fezzanese. Momento positivo per entrambe le formazioni, reduci dai successi in campionato e coppa. Un test importante per Giglio e compagni che dovranno confermare i passi avanti visti nelle ultime uscite contro una delle favorite al salto di categoria. 

 

Formazioni

 

PIETRA LIGURE: Balducci, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Giglio, Rovere, Sogno, Faedo, Iorio, Prudente, Fatnassi

A disposizione: Duberti, Pili, Castiglione, Insolito, Dominici, Aicardi, Pavese, Siriu, Malagrida

Allenatore: Moraglia

 

FEZZANESE: Mazzola, Salerno, Stradini, Masi, M. Corrado, Aliboni, Nicolini, Beccarelli, Scarlino, Scieuzo, Martinelli

A disposizione: Scopis, Galloro, Rosati, S. Corrado, Bastianelli, Costa, Kane, Baracchini, De Marco

Allenatore: Ponte

 

Arbitro: Salvatore Panariti (Torino)

Assistenti: Luigi Arado (Genova) - Matthias Crisafulli (Genova)

Eric Parodi

