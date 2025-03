Calcio, Promozione. Podio in ballo, domenica cruciale per le dinamiche in zona playout

Ancora 540 minuti e poi tutte le squadre del girone A di Promozione capiranno se avranno o meno raggiunto i propri obiettivi stagionali.

Tutto resta molto fluido, sia al vertice che in coda, con il Millesimo a fare da lepre rispetto alla Carcarese. Trasferta in casa del Cella per i gialloblu di Macchia, mentre al Corrent i biancorossi la Carcarese.

Il Pontelungo al Riva dovrà misurarsi con una Sestrese in forma strepitosa, tanto da poter rimettere nel mirino il terzo posto, in caso di successo oggi ad Albenga, dopo la pesante partenza ad handicap.

In zona playout grande attenzione ad Argentina - Legino, Ventimiglia - Bragno, ma soprattutto al Finale che, a Ceriale, dovrà puntare al bersaglio grosso sia per scalare eventuali posizioni, ma al contempo per proteggersi dal San Cipriano.

Completa il programma Albissole - Little Club James.