Calcio, Promozione. Il Pontelungo scappa, il Savona lo riprende: al “Riva” finisce 2 a 2

PONTELUNGO - SAVONA 2-2 (14’ Piu, 36’ Guardone - 54’ Sassari, 86’ Rignanese)

Termina con un pareggio, ad un grande primo tempo del Pontelungo, risponde una ripresa del Savona di grande qualità

94’ Rosso diretto per Pollero, fallo di reazione che però non sembra esserci stato

92’ Occasione Pontelungo! Colpo di testa di Piu su cross di Staltari che termina di poco alto

Saranno quattro i minuti di recupero

86’ PARAGGIO DEL SAVONA! Imbucata per Rignanese che si infila tra le maglie della difesa granata e questa volta davanti al portiere avversario non sbaglia!

84’ Breeuwer sugli scudi: Rignanese elude un avversario, cerca la conclusione a giro che viene ben parata dall’estremo difensore granata

83’ Lascia il campo un generoso Guardone, entra in campo Pollero

82’ Fallo tattico di Gaggero che viene ammonito

80’ Veloce ripartenza della squadra granata, Piu trova Guardone al limite che però arriva stanco e calcia alto

79’ Nuovo cambio per il Pontelungo: Ardissone lascia il campo per Bolia

76’ Tocca a Rossi, lascia il campo Barbo

76’ Subito occasione per Rignanese! Davanti a Breeuwer il tocco morbido termina però a lato

75’ Un altro ritorno per il Savona, tocca a Rignanese che prende il posto di Fossati

73’ SAVONA IN 10 UOMINI! Qualche parola di troppo per Sassari che viene prima ammonito e poi successivamente espulso

68’ Alizeri rileva Sardo, nuovo cambio per i granata

67’ Cross tagliato di Damonte, Breeuwer respinge con i pugni. Il Savona ora sta spingendo forte

65’ Asteggiante prende il posto di Calandrino

58’ Occasione per il Savona, neutralizzata da Breeuwer, ma la posizione di partenza di Briano é fiziata da un fuorigioco

55’ Primo giallo anche per il Savona: ammonito Calcagno

54’ ACCORCIA LE DISTANZE SASSARI! Suggerimento profondo di Raja per Sassari che da dentro l’area non si fa pregare e riapre la gara

50’ É il turno di Raja che torna dopo l’infortunio prendendo il posto di Turone

46’ Subito Savona in avanti con Saranno che sciupa da buona posizione

46’ Inizia il secondo tempo, Briano prende il posto di Covelli nel Savona

SECONDO TEMPO

Finisce qui la prima frazione, il Savona crea ma é il Pontelungo a trovare la rete in due occasioni

48’ Angolo di Fossati e nuovo colpo di testa di Guardone che termina alto

Saranno tre i minuti di recupero

44’ Staltari allontana il pallone, giallo anche per lui

39’ Riprende solo ora la gara perché nell’occasione del raddoppio granata si fa male il portiere Moraglio che lascia spazio a Rosasco

36’ RADDOPPIO DEL PONTELUNGO! Farinazzo intercetta un pallone e serve Barbo che di tacco allunga la corsa del pallone per Guardone che di prima intenzione fredda Moraglio e fa esplodere il Riva! Tutti ad abbracciare Barbo autore di un assistente di grande intelligenza

32’ Ammonizione di Calandrino: fallo a centrocampo su Sassari

28’ Traversa Savona! Corner di Fossati e colpo di testa di Calcagno che si stampa sul montante superiore. Damonte non riesce poi a indirizzare in porta il pallone vagante in area

27’ Miracolo di Breeuwer su Covelli, conclusione da dentro l’area del giovane savonese e risposta super del portiere di casa

24’ Prima conclusione del Savona che ci prova con Fossati, tiro fuori misura

14’ PONTELUNGO IN VANTAGGIO! É l’ex Piu a gonfiare la rete: lancio dalle retrovie, spizzata di Ardissone e conclusione rabbiosa del numero 9 che batte Moraglio

10’ Squadre in fase di studio, ancora nessuna occasione da segnalare

1’ Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Super sfida in programma questo pomeriggio al "Riva" di Albenga, i padroni di casa del Pontelungo ospitano un Savona incerottato ma che sa bene cosa deve fare. La squadra granata arriva dalla sconfitta contro la Praese e ha grande voglia di rivalsa, gli uomini di Cola invece hanno rallentato la corsa della Sestrese Bor. pareggiando per 1 a 1, con qualche rimpianto per aver chiuso la sfida in inferiorità numerica che è costata la vittoria.

PONTELUNGO: Breeuwer, Sardo, Staltari, Marcich, Calandrino, Garabello, Guardone, Farinazzo, Ardissone, Piu, Barbo.

A disposizione: Ghiozzi, Alizeri, Bolia, Massa, Pollero, Rossi, Rocca, Asteggiante, Lorenzini.

Allenatore: Zanardini.

SAVONA: Moraglio, Calcagno, Damonte, Saracco, Bellotti, Gaggero, Covelli, Fossati, Sassari, Turone, Pirotto.

A disposizione: Rosasco, Cortesi, Rignanese, Toscaj, Raja, Cartiere, Incorvaia, Basile, Briano.

Allenatore: Cola.

ARBITRO: Fraticelli di Genova.

ASSISTENTI: Trucco di Imperia e Hasa di Albenga.