Calcio. Sanremese. La mano di Fossati si vede subito: "Bravi a soffrire nei primi 20 minuti, nella ripresa abbiamo legittimato la vittoria"

Alessandro Masu ne è sempre stato convinto: la classifica della sua Sanremese, nonostante non sia ancora tempo per guardarla, è stata bugiarda in questo avvio di stagione. La prima vittoria, ottenuta contro la Cairese, darà entusiasmo a tutto l'ambiente, compresi i tifosi che per il presidente matuziano sono parte integrante dell'ambiente, non avendo mai fatto mancare il loro supporto.

Fabio Fossati parla di una partenza contratta, e di un crescendo che ha portato a capitalizzare tutto e a vincere la partita. Ha ammesso di aver ereditato un lavoro di qualità, che non vuole perdere, pur avendo fatto vari esperimenti come cambio modulo e aver gettato nella mischia tanti ragazzi che potranno tornare utile nelle prossime partite. Vuole conoscere bene tutto il potenziale che ha tra le mani, e vuole farlo attraverso il lavoro: in settimana si preparerà la trasferta di Asti.