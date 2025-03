Non c'era modo migliore per mister Sarpero di festeggiare un traguardo numericamente importante.

A distanza di più di due mesi, l'Albissole è tornato a vincere in casa battendo 2-1 il Little Club James in rimonta, con il gol di Polito e il rigore nel recupero di Favorito.

Centocinquanta partite da celebrare nel migliore dei modi, ovviamente insieme ai tifosi, per il tecnico genovese.