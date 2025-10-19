 / Calcio

Calcio | 19 ottobre 2025, 10:45

Calcio, Serie D. Domenica da stress test per le savonesi. Vado e Celle Varazze per la continuità, la Cairese per risalire la china

I rossoblu ritrovano il Sestri Levante, il Chisola è in arrivo all'Olmo Ferro, mentre i valbormidesi terranno a battesimo la nuova Sanremese di Fossati

E' in arrivo un pomeriggio particolarmente impegnativo per le tre squadre savonesi impegnate nel girone A del campionato di Serie D.
Andando per ordine di classifica, la capolista Vado sarà di scena a Sestri Levante, per una sorta di replay dopo l'impegno vittorioso in Coppa Italia. Sicuramente sarà una gara diversa rispetto a quella del Chittolina e, sulla carta, una delle trasferte più insidiose dell'intero campionato per gli uomini di Roselli. Per quanto concerne il rettangolo verde sembra imminente il ritorno in campo di Saltarelli ma difficilmente sarà impiegato "a freddo" dopo il recente infortunio.

Gara tutta da vivere anche all'Olmo-Ferro, dove il Celle Varazze dovrà misurarsi con il Chisola, seconda forza del girone con un solo gol subito in sette gare. Un ulteriore test per i biancoblu di Pisano, forti di un avvio di stagione più che positivo.

Toccherà infine alla Cairese battezzare la prima Sanremese di Fabio Fossati. Sarà interessante capire quale tipo di formazione varerà mister Solari, dopo la debacle interna di domenica scorsa.

8ª Giornata - Programma e Classifica

Programma 8ª Giornata

Asti-Biellese 1902
Celle Varazze F.B.C.-Chisola Calcio
Club Milano-Ligorna 1922
Derthona FBC 1908-Lavagnese 1919
Imperia-Gozzano
Saluzzo-Valenzana Mado
Sanremese Calcio-Cairese
Sestri Levante-Vado
Varese FC-NovaRomentin

Classifica Dopo 7 Giornate

Pos Squadra Pt G V N P GF GS DR
1Vado19761012210
2Chisola Calcio1775201019
3Ligorna 19221574301468
4Sestri Levante1374121495
5Varese FC137412880
6Biellese 1902127331633
7Saluzzo11732213103
8Asti97232660
9Valenzana Mado9723289-1
10Lavagnese 191997232810-2
11Celle Varazze F.B.C.87223810-2
12Derthona FBC 190877214813-5
13NovaRomentin67205610-4
14Cairese67133611-5
15Club Milano57124911-2
16Gozzano5712468-2
17Sanremese Calcio4704348-4
18Imperia27025617-11

Redazione

