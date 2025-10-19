Calcio, Serie D. Domenica da stress test per le savonesi. Vado e Celle Varazze per la continuità, la Cairese per risalire la china

E' in arrivo un pomeriggio particolarmente impegnativo per le tre squadre savonesi impegnate nel girone A del campionato di Serie D.

Andando per ordine di classifica, la capolista Vado sarà di scena a Sestri Levante, per una sorta di replay dopo l'impegno vittorioso in Coppa Italia. Sicuramente sarà una gara diversa rispetto a quella del Chittolina e, sulla carta, una delle trasferte più insidiose dell'intero campionato per gli uomini di Roselli. Per quanto concerne il rettangolo verde sembra imminente il ritorno in campo di Saltarelli ma difficilmente sarà impiegato "a freddo" dopo il recente infortunio.

Gara tutta da vivere anche all'Olmo-Ferro, dove il Celle Varazze dovrà misurarsi con il Chisola, seconda forza del girone con un solo gol subito in sette gare. Un ulteriore test per i biancoblu di Pisano, forti di un avvio di stagione più che positivo.

Toccherà infine alla Cairese battezzare la prima Sanremese di Fabio Fossati. Sarà interessante capire quale tipo di formazione varerà mister Solari, dopo la debacle interna di domenica scorsa.