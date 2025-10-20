 / Calcio

Calcio. La Sanremese batte la Cairese con Djorkaeff e Moreo, la sintesi del match (VIDEO)

Ecco la sintesi a cura della società matuziana:

Sanremese: Bohli; Bregliano, Monticone, Cepele; Di Fino (21’ st Vindigni), Santanocito, Cavaliere (44’ st Ferrante), Ceschin (21’ st Garcia); Andreis (42’ st Sambou); Moreo (30’ st Osuji), Djorkaeff.
A disposizione: Gattuso, Cipriani, Nervino, Bouable.
Allenatore: Fossati

Cairese: Gentile; Gargiulo, Boveri, Scarrone, Sancinito (23’ st Giacchino); G. Graziani, Castiglia (12’ st Jebbar), Federico; Piacenza; T. Graziani (12’ st Sava), L. Fernandez (34’ st Tirone).
A disposizione: Ceppi, F. Fernandez, Noto, Colletto, Vignaroli.
Allenatore: Solari

