Roberto Floris pronto a raccogliere l'eredità di Matteo Solari: vicina la fumata bianca per l'approdo alla Cairese

Manca solo l'annuncio ufficiale da parte del sodalizio gialloblu, ma nell'ambiente calcistico la notizia ha ormai cominciato a circolare con una certa insistenza: sarà Roberto Floris a raccogliere l'eredità di Matteo Solari sulla panchina della Cairese.
Ormai nota l'ufficialità dell'esonero del tecnico valligiano, la fumata bianca per l'approdo dell'ex tecnico del Varese della scorsa stagione nonché, in passato, del Bra (dove ha invece raccolto oltre 120 panchine) è attesa nelle prossime ore.
Dopo la sconfitta di Sanremo, che ha portato la dirigenza a optare per il cambio di guida tecnica trascorse otto giornate e raccolti 6 punti, c'è infatti da preparare la prossima sfida di domenica al "Brin" contro il Saluzzo.