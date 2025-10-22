"ATTIVAMENTE": Sport e Salute Psicofisica riempiono la Biblioteca di Alassio

Ottima affluenza di pubblico venerdì 17 ottobre alla Biblioteca Civica di Alassio per la conferenza “ATTIVAMENTE: Lo sport come strumento di salute psicofisica” organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Alassio - sez. “Pino Zucchinetti “.

Un centinaio di persone hanno seguito gli interventi delle due relatrici: la dott.ssa Virida Castelbarco, psicologa e la dott.ssa Stefania Giudici, oncologa, moderate dalla Presidente della sezione UNVS alassina, Cristina Bosio.

Le due professioniste hanno illustrato al pubblico l’importanza fondamentale dell’attività motoria come strumento di benessere psicofisico in tutte le fasce d’età.

Questa conferenza è stata impostata per essere uno strumento divulgativo, con toni semplici e rilassati, con l’intento di coinvolgere il pubblico così da motivarlo ad un più corretto stile di vita.

Proprio questo punto ha voluto evidenziare l’Assessore allo Sport del Comune di Alassio, ricordando come un cittadino sano, “in forma” sia sicuramente un cittadino più partecipe alla vita sociale e rappresenti quindi un vantaggio per la comunità, nonché un risparmio per il Sistema Sanitario locale e nazionale.

Tra i molti cittadini e turisti che hanno assistito al simposio, era presente una delegazione di studenti del Liceo locale. Molti i rappresentanti della politica e delle istituzioni: I Consiglieri Regionali Rocco Invernizzi e Jan Casella, il Delegato CONI di Savona, Presidente regionale Libertas e ANSMeS, Roberto Pizzorno, il delegato Regionale UNVS Giancarlo Marco, la Presidente della Croce Bianca di Alassio, Alda Naso, la Presidente del neo costituito Panathlon “Non solo mare”, Emanuela Preve, la Presidente Associazione Vecchia Alassio, Laura Cavedini ed una delegazione del Lions Club Alassio “Baia del Sole”.

Afferma la Presidente Cristina Bosio: “L’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha come missione la promozione di attività di vario genere finalizzate all’apprendimento ed alla conoscenza del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico. Essa opera dal 1954 sul territorio nazionale con varie sezioni che raccolgono migliaia di sostenitori. La sezione alassina è stata costituita nello scorso aprile.

L’evento di oggi, visto anche il lusinghiero successo ottenuto, sarà sicuramente seguito da altre occasioni per promuovere i vari aspetti ed i vantaggi di una vita più attiva, socialmente coinvolta e propositiva.”