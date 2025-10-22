Calcio. Il Vado saluta la Coppa, la Pistoiese si impone 3-0 al Melani

E' terminata al Melani di Pistoia l'avventura del Vado in Coppa Italia di Serie D.

La squadra di mister Roselli è stata eliminata con un risultato netto: 3-0, soprattutto per gli standard difensivi mantenuti da inizio stagione.

La gara si è messa subito in salita, con Rossi a saltare indisturbato e a battere di testa Bellocci. A fine primo tempo il giocatore arancione ha realizzato la propria doppietta dal dischetto, ipotecando il passaggio del turno dopo appena un tempo di gioco.

Nella ripresa l'allenatore rossoblu ha provato a rimescolare le carte, lanciando in campo Syll, Pisanu, Ciccone, Stampi e Arras, senza però trovare gli effetti sperati.

Anzi, sono stati ancora i toscani a trovare la via della rete, con l'ex Sanremese e Derthona Diallo, a dieci minuti dal termine.

La Pistoiese avanza così agli ottavi, dove troverà l'Asti.



PISTOIESE-VADO 3-0

MARCATORI: 13’ e 46’ rig. Rossi, 79' Diallo



PISTOIESE: Arlanch; Accardi, Polvani, Venturini (Cuomo dal 23’st.) ; Bastianelli, Biagi (Alluci dal 23’st.), Sciortino (Maldonado dal 23’st.), Rossi (Kharmoud dal 35’st.), Boschetti; Alagna (Pinzauti dal 33’st.) , Diallo.

A disposizione: Giuliani, Gennari, Kharmoud, Alluci, Brugugnone, Costa Pisani.

Allenatore: Andreucci.



VADO: Bellucci; Gulinelli, Saltarelli, Ndianefo; Sacco (Stampi dal 23’st.), Abonckelet (Syll dal 1’st.), Pastorino (Pisanu dal 18’st.), De Rinaldis, Torre (Arras dal 1’st.); Cecchinato (Ciccone dal 1’st.), Barwuah.

A disposizione: Viganò, Bondioli, Caremoli, Lupinacci.

Allenatore: Rosselli.



ARBITRO: Riahi di Lovere

ASSISTENTI: Santo di Barletta e Rocco di Castellammare di Stabia.