Rugby. Il Savona non stecca l'esordio, successo e punto bonus in casa dello Spezia

La prima giornata dei campionati regionali di rugby regala subito emozioni e risultati importanti per le squadre liguri. A spiccare è il Savona Rugby, protagonista di un successo netto in Serie C, dove ha espugnato il campo dello RFC Spezia con un perentorio 0-29, conquistando anche il punto di bonus offensivo.

Una prova di forza e solidità quella dei biancorossi, capaci di imporsi con autorità fin dal primo tempo e di gestire con maturità la gara fino al fischio finale. Grazie a questo risultato, il Savona si porta in testa alla classifica insieme all’Amatori Genova, entrambe a quota 5 punti.

Nella stessa categoria, vincono anche CUS Genova (17-5 sulle Vespe Cogoleto) e Province dell’Ovest (23-15 sulla Pro Recco), mentre crollano Imperia e RFC Spezia, entrambe sconfitte senza bonus.

In Serie A femminile, partenza difficile per il CUS Genova, travolto in casa dal Volvera con un netto 5-29.

In Serie B, invece, sorride il CUS Genova maschile, che parte con il piede giusto superando in trasferta il Cernusco per 31-10, confermando l’ottimo stato di forma.

Tra gli Under 18, infine, da segnalare il largo successo del CUS Genova (71-5 a Imperia) e la vittoria delle Vespe Cogoleto sulla Pro Recco per 48-12, mentre l’URPA si impone di misura sugli Amatori Genova (22-17).

Classifica Serie C (1ª giornata):

Amatori Genova e Savona 5; CUS Genova e Province dell’Ovest 4; Pro Recco, Vespe Cogoleto, RFC Spezia e Imperia 0.