Calcio | 25 ottobre 2025, 09:30

Calcio, Prima Categoria. Le designazoni nei gironi A e B, Albingaunia - Virtus Sanremese a Minniti di Genova

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Giorgio Minniti (Sezione di Genova)

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – CENGIO
Arbitro: Federico Mantero (Sezione di Savona)

BORGHETTO S.S. 1968 – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Davide Laconi (Sezione di Genova)

CAMPOROSSO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Martin Virgilio (Sezione di Imperia)

CISANO – ALTARESE 1929
Arbitro: Pietro Pollero (Sezione di Savona)

DEGO CALCIO – ANDORA 1966
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Sezione di Genova)

ONEGLIA CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Andrea Zunino (Sezione di Savona)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Filippo Masini (Sezione di Genova)


GIRONE B

DINAMO SANTIAGO – MULTEDO 1930
Arbitro: Luca Gemme (Sezione di Novi Ligure)

OLD BOYS RENSEN – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Enrico Mereto (Sezione di Genova)

OLIMPIC 1971 – VOLTRI 87
Arbitro: Alessio Carrea (Sezione di Genova)

PEGLIESE – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Sezione di Savona)

RABONA VIA DELL’ACCIAIO – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Alessio Tagliero (Sezione di Savona)

ROSSIGLIONESE – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Simone Dinapoli (Sezione di Savona)

VALSECCA SPORT FUN – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Federico Gambaro (Sezione di Genova)

VIRTUS DON BOSCO – VELOCE 1910
Arbitro: Vincenzo Falco (Sezione di Genova)

