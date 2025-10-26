 / Calcio

Albissole, Macagno stende il Savona e lancia i ceramisti: "Il gol? Scherzando con Rignanese ho pensato 'come va, va'. Ed è entrata" (VIDEO)

Un colpo da maestro a pochi minuti dallo scadere. E' quello di Manuel Macagno a regalare all'Albissole la vittoria nel derby contro il Savona nell'anticipo del "Chittolina".

Il più classico dei gol degli ex, che porta i ceramisti a continuare a veleggiare nelle parti alte della classifica al termine di una gara che i ragazzi di mister Cattardico hanno condotto con sacrificio e cuore venendo premiati a lungo andare.

E' stata così doppia la soddisfazione personale per l'attaccante biancoceleste, liberata nell'esultanza con gli ultras albissolesi e svelando un piccolo aneddoto che l'ha visto protagonista nel siparietto con Rignanese.

