Albissole, Macagno stende il Savona e lancia i ceramisti: "Il gol? Scherzando con Rignanese ho pensato 'come va, va'. Ed è entrata" (VIDEO)

Un colpo da maestro a pochi minuti dallo scadere. E' quello di Manuel Macagno a regalare all'Albissole la vittoria nel derby contro il Savona nell'anticipo del "Chittolina".
Il più classico dei gol degli ex, che porta i ceramisti a continuare a veleggiare nelle parti alte della classifica al termine di una gara che i ragazzi di mister Cattardico hanno condotto con sacrificio e cuore venendo premiati a lungo andare.
E' stata così doppia la soddisfazione personale per l'attaccante biancoceleste, liberata nell'esultanza con gli ultras albissolesi e svelando un piccolo aneddoto che l'ha visto protagonista nel siparietto con Rignanese.