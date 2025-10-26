 / Calcio

Calcio | 26 ottobre 2025, 11:31

Calcio, Promozione. Tutte in campo dopo Savona - Albissole

L'anticipo tra Savona e Albissole ha rappresentato il miglior antipasto per la settima giornata del girone A di Promozione.

L'esito del Chittolina può permettere alla Sestrese di involarsi ancora di più in fuga: i verdestellati battendo la Sampierdarenese scapperebbero infatti a +9 sugli Striscioni, acquisendo un vantaggio a dir poco rilevante.

L'Albissole chiederà invece  un favore indiretto a Legino e Ceriale: un risultato utile delle squadre di Tobia e Mambrin, permetterebbe ai ceramisti di rimanere al secondo posto, impedendo il sorpasso di Praese e Ca de Rissi.

L'unica sfida tutta provinciale sarà quella valligiana tra il Bragno e il Pontelungo, mentre il Finale riceverà al Brin il Serra Riccò.

Dopo le dimissione respinte per mister Sardo, la Baia Alassio Auxilium proverà a far riaccendere la scintilla contro il Little Club James, completa il programma Masone - Superba.

