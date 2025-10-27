Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
lunedì 27 ottobre
Calciomercato. Ritorno tra i pali per Cambone, il portiere ha difeso i pali dell'Altarese contro il Cisano
Calcio, Vado. Sorriso doppio in conferenza stampa per il ds Mancuso e Enock Barwuah: "Abbiamo di nuovo dimostrato il valore della nostra squadra" (VIDEO)
Calcio, Albingaunia trascinante contro la Virtus Sanremese. Poggi: "Sapevamo di poter dar loro fastidio" (VIDEO)
Calcio, Savona. Calcagno non alza bandiera bianca: "Pochi margini di errore ma la strada è lunga. Onorato di aver indossato la fascia di capitano" (VIDEO)
Calcio, Seconda Categoria. Il derby è della Nolese: tutti gli scatti del 4-0 alla Spotornese (FOTOGALLERY)
Calcio. Il Pietra Ligure si butta via un'altra volta, il Molassana recupera due gol ai biancocelesti
Restyling del Bacigalupo, la stoccata dell'assessore Rossello: "La politica messa sul patiboloè quella che si fa carico di fare l’investimento. Il Savona? Ha deciso di orientare altrove i propri sforzi"
Calcio, Pontelungo. Giacomo Piu ancora a segno, granata corsari contro il Bragno
Calcio, Cairese. Il Saluzzo brinda a fine partita, la prima di Floris non porta punti
Calcio. Presentato il progetto per il nuovo Bacigalupo, investimenti per 4.5 milioni di euro: "Sintetico, gradinata e impiantistica, obiettivo 2027/2028"
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio. Un rinvio annunciato dietro l'altro, l'elenco completo dalla Serie D alla Seconda Categoria
Calcio
Allerta Meteo: l'Arpal conferma la cessazione del livello arancione dalle 14:00
Calcio
Calcio. Allagamenti al Corrent, rinviata Carcarese - Pontelungo
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
27 ottobre 2025, 16:27
Calcio, Seconda Categoria. Il derby è della Nolese: tutti gli scatti del 4-0 alla Spotornese (FOTOGALLERY)
gara senza storia al Mazzucco
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy