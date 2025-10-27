Calcio, Pontelungo. Giacomo Piu ancora a segno, granata corsari contro il Bragno

Vittoria esterna e meritata per il Pontelungo, che espugna il difficile campo del New Bragno e torna subito al successo dopo il pareggio contro il Savona.

Partita intensa e molto fisica, condizionata dalle condizioni non ottimali del terreno di gioco, che hanno reso difficile il palleggio e favorito i duelli corpo a corpo.

Il match si decide con un’azione di grande concretezza al 27': Garabello riconquista palla a centrocampo e apre al volo sulla destra per Staltari, bravo a crossare di prima intenzione. In area, Più, ben appostato, deve solo spingere in rete il pallone del definitivo 0-1.

Il Pontelungo gestisce con ordine fino al triplice fischio, dimostrando solidità e carattere su un campo ostico, e conquista tre punti pesanti che consolidano la sua posizione in classifica.

BRAGNO PONTELUNGO 0-1

Marcatorie 27’ Piu.



Bragno: Fois, Vasiunin (87’ Sylla), Esposito, Osman, Gallo (64’ Gamba), Perovic, Panelli (68’ Longagna), El Bouchi (78’ Niba), Monni, Di Martino, Bogarin. Allenatore: Ferraro



Pontelungo: Breeuwer, Sardo, Alizeri, Marcich, Asteggiante, Garabello, Staltari, Farinazzo, Barbo, Piu, Guardone A. (80’ Massa).

Alenatore: Zanardini

Arbitro: Gorlero di Imperia