Calciomercato. Ritorno tra i pali per Cambone, il portiere ha difeso i pali dell'Altarese contro il Cisano

L'emergenza portieri in casa Altarese è stata risolta in settimana con l'ingaggio di Jacopo Cambone.
Il numero uno ex Quiliano & Valleggia è stato infatti tesserato e subito mandato in campo contro il Cisano.
I valbormidesi hanno lasciato il "Raimondo" con un risultato utile, rimontando il vantaggio di Hamati grazie al pareggio di Domeniconi.
CISANO - ALTARESE 1-1
Marcatori: 70’ Hamati, 80’ Domeniconi.
Cisano: Vinci, Talka, Piotto, Ardoino, Mantero, Caputo, Ardissone (80’ Garofalo), Badano, Tomao, Hamati, Setti.
Allenatore: Porcella.
Altarese: Cambone, Samba, Gallo M., Cro vella, Agate, Puglia, Zaccariello, Gagliardi, Ndiaye, Quinonez, Robaldo.
Allenatore: Ponte.
Arbitro: Pollero di Savona.