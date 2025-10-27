 / Calcio

Calcio | 27 ottobre 2025, 19:13

Calciomercato. Ritorno tra i pali per Cambone, il portiere ha difeso i pali dell'Altarese contro il Cisano

L'emergenza portieri in casa Altarese è stata risolta in settimana con l'ingaggio di Jacopo Cambone.

Il numero uno ex Quiliano & Valleggia è stato infatti tesserato e subito mandato in campo contro il Cisano.

I valbormidesi hanno lasciato il "Raimondo" con un risultato utile, rimontando il vantaggio di Hamati grazie al pareggio di Domeniconi.
 

CISANO - ALTARESE 1-1

Marcatori: 70’ Hamati, 80’ Domeniconi.
 

Cisano: Vinci, Talka, Piotto, Ardoino, Mantero, Caputo, Ardissone (80’ Garofalo), Badano, Tomao, Hamati, Setti. 

Allenatore: Porcella. 
 

Altarese: Cambone, Samba, Gallo M., Cro vella, Agate, Puglia, Zaccariello, Gagliardi, Ndiaye, Quinonez, Robaldo. 

Allenatore: Ponte. 
 

Arbitro: Pollero di Savona.

Redazione

