Rugby. Serie C, il Savona vince ancora: battuto il CUS Genova 36-6

Doppio successo per le compagini del Savona Rugby impegnate nello scorso fine settimana. In Serie C successo casalingo 36-6 sul CUS Genova e primato in classifica con 10 punti; vittoria anche per l'under 16, 36-15 sul campo delle Province dell'Ovest.
FIR Liguria - I risultati del fine settimana (25-26 ottobre)
SERIE B (giornata 2)
CUS Genova-Rugby Rho 59-12 (5-0)
SERIE C (giornata 2)
Amatori Genova-Province dell'Ovest 3-20 (0-4)
Vespe Cogoleto-RFC Spezia 31-20 (5-0)
Pro Recco-Imperia 46-5 (5-0)
Savona-CUS Genova 36-6 (5-0)
Classifica: Savona 10, Province dell'Ovest 8, Amatori Genova, CUS Genova, Vespe Cogoleto e Pro Recco 5, RC Spezia e Imperia 0.
U18
Amatori Genova-Fossano 20-18 (mete 3-2)
Vespe Cogoleto-CUS Genova 19-33 (mete 3-5)
Pro Recco-Imperia 87-10 (mete 13-2)
U16
Vespe Cogoleto-CUS Genova 7-72 (mete 1-12)
Province dell'Ovest-Savona 15-36 (mete 3-6)
RFC Spezia-Vasari Arezzo 7-12 (mete 1-2)