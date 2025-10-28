 / Rugby

Rugby | 28 ottobre 2025, 11:50

Rugby. Serie C, il Savona vince ancora: battuto il CUS Genova 36-6

I biancorossi guidati dal tecnico argentino Alejandro Eschoyez sono in testa alla classifica. Bene anche l'Under 16 savonese vittoriosa 36-15 sul campo delle Province dell'Ovest

Doppio successo per le compagini del Savona Rugby impegnate nello scorso fine settimana. In Serie C successo casalingo 36-6 sul CUS Genova e primato in classifica con 10 punti; vittoria anche per l'under 16, 36-15 sul campo delle Province dell'Ovest.

FIR Liguria - I risultati del fine settimana (25-26 ottobre)

SERIE B (giornata 2)

CUS Genova-Rugby Rho 59-12 (5-0)

 

SERIE C (giornata 2)

Amatori Genova-Province dell'Ovest 3-20 (0-4)

Vespe Cogoleto-RFC Spezia 31-20 (5-0)

Pro Recco-Imperia 46-5 (5-0)

Savona-CUS Genova 36-6 (5-0)

Classifica: Savona 10, Province dell'Ovest 8, Amatori Genova, CUS Genova, Vespe Cogoleto e Pro Recco 5, RC Spezia e Imperia 0.

 

U18

Amatori Genova-Fossano 20-18 (mete 3-2)

Vespe Cogoleto-CUS Genova 19-33 (mete 3-5)

Pro Recco-Imperia 87-10 (mete 13-2)

 

U16

Vespe Cogoleto-CUS Genova 7-72 (mete 1-12)

Province dell'Ovest-Savona 15-36 (mete 3-6)

RFC Spezia-Vasari Arezzo 7-12 (mete 1-2)

Redazione

