 / Calcio

Calcio | 29 ottobre 2025, 19:39

Calcio, Plodio. Doppio Jabbi in rimonta, la squadra del tandem Siri - Soldano supera il Murialdo

Calcio, Plodio. Doppio Jabbi in rimonta, la squadra del tandem Siri - Soldano supera il Murialdo

Seconda vittoria consecutiva, sette punti in classifica e primato condiviso insieme al Mallare. Il Plodio ha impattato nel migliore dei modi la nuova stagione con il tandem in panchina composto dai tecnici Siri e Soldano.

I "cioi" sono riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale realizzato da Cosma, ribaltando i giochi con la doppietta di Jabbi.

Un successo festeggiato a dovere nello spogliatoio, in attesa del confronto interno di domenica prossima contro la Priamar.

MURIALDO - PLODIO 1-2

Marcatori:  3' Loi, 28' e 90' Jabbi

Murialdo: Odella S., Gallizio, De Cerchi, Santero, Cella, Not, Fontana, Nervi, Loi, Esposito, Cozma.

Allenatore: Cella.
 

Plodio: Castiglia, Jitaru, Diamanti G., Djomi, Bianchin, Poggi, Clemente, Gianotti, Frumento, Jabbi, Graffa.

Allenatore: Siri M.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium