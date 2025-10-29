Calcio, Plodio. Doppio Jabbi in rimonta, la squadra del tandem Siri - Soldano supera il Murialdo

Seconda vittoria consecutiva, sette punti in classifica e primato condiviso insieme al Mallare. Il Plodio ha impattato nel migliore dei modi la nuova stagione con il tandem in panchina composto dai tecnici Siri e Soldano.

I "cioi" sono riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale realizzato da Cosma, ribaltando i giochi con la doppietta di Jabbi.

Un successo festeggiato a dovere nello spogliatoio, in attesa del confronto interno di domenica prossima contro la Priamar.

MURIALDO - PLODIO 1-2

Marcatori: 3' Loi, 28' e 90' Jabbi

Murialdo: Odella S., Gallizio, De Cerchi, Santero, Cella, Not, Fontana, Nervi, Loi, Esposito, Cozma.

Allenatore: Cella.



Plodio: Castiglia, Jitaru, Diamanti G., Djomi, Bianchin, Poggi, Clemente, Gianotti, Frumento, Jabbi, Graffa.

Allenatore: Siri M.