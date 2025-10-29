Calcio, Veloce. Carlo Sapero non allenerà i granata: "Confronto piacevole, auguro alla società di tornare nelle categorie che più le competono"

Ci ha messo qualche giorno in più la Veloce a ufficializzare la propria scelta sul timoniere che dovrà condurre i granata in campionato, dopo la separazione con mister Ghione.

Non è un segreto che a innescare il ritardo sia stata l'attesa per il rientro in Italia di mister Carlo Sarpero. L'ex tecnico dell'Albissole ha ringraziato la società del presidente Sanguineti, seppur i contatti non abbiano portato a un esito positivo (ieri il sodalizio savonese ha confermato in panchina Alessandro Morbelli).

«Ringrazio la Veloce - spiega Sarpero - per la considerazione ricevuta: la società era anche venuta incontro alle mie esigenze per poter lavorare nelle condizioni ideali.

Non ero però sufficientemente stimolato dall’idea di tornare in un girone che ho frequentato per quattro anni e che, con la mia squadra, sono riuscito a vincere.

Ho voluto però confrontarmi comunque con la Veloce perchè è una società storica, con la quale ho avuto uno scambio di vedute assolutamente piacevole sia con il presidente Sanguineti che con capitan Suetta. Auguro a loro di tornare presto nei campionati che gli competono".