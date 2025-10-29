Giudice Sportivo, Serie D. Vado e Sanremese perdono Sacco e Ferrante per un turno, entra in diffida Busicchia del Celle Varazze

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 26 OTTOBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
Squalifica per una gara effettiva
LEONE FRANCESCO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.);
Ammonizione con diffida (IV infr)
SCAVO GIUSEPPE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.);
CALCIATORI ESPULSI
Squalifica per una gara effettiva
CATTANEO MATTEO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.);
SACCO SIMONE (VADO FC 1913);
Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione
FERRANTE THOMAS (SANREMESE CALCIO SSD A RL);
CALCIATORI NON ESPULSI
Ammonizione con diffida (IV infr)
BUSICCHIA LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.);
GILLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908);
MAIONE MANUELE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.);