 / Calcio

Calcio | 29 ottobre 2025, 17:49

Giudice Sportivo, Serie D. Vado e Sanremese perdono Sacco e Ferrante per un turno, entra in diffida Busicchia del Celle Varazze

I diffidati e gli squalificati dopo le gare domenicali: un turno anche a Cattaneo del Sestri Levante

Giudice Sportivo, Serie D. Vado e Sanremese perdono Sacco e Ferrante per un turno, entra in diffida Busicchia del Celle Varazze

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 26 OTTOBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

ALLENATORI

Squalifica per una gara effettiva
LEONE FRANCESCO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.); 
 

Ammonizione con diffida (IV infr)
SCAVO GIUSEPPE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.); 

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva
CATTANEO MATTEO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.); 

SACCO SIMONE (VADO FC 1913);
 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione
FERRANTE THOMAS (SANREMESE CALCIO SSD A RL);
 

CALCIATORI NON ESPULSI

Ammonizione con diffida (IV infr)
BUSICCHIA LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.);
GILLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908);
MAIONE MANUELE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.); 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium