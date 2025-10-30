Calcio. Pino Cavallaro non è più il tecnico del Giusvalla, squadra affidata a Roberto Ferrero

Il comunicato giallo-azzurro:

"Il Giusvalla FC comunica che il mister Pino Cavallaro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di allenatore della squadra. La decisione del mister è stata presa con l'obiettivo di dare una scossa alla squadra e permetterle di ritrovare la giusta motivazione.

La società desidera ringraziare il mister Pino Cavallaro per l'impegno e la professionalità dimostrata durante la sua esperienza sulla panchina del Giusvalla FC. Il suo contributo è stato importante per la nascita e lo sviluppo della squadra e la società augura al mister il meglio per il suo futuro professionale e personale.

Al momento la direzione tecnica della squadra è affidata a Roberto Ferrero. La società è convinta che la squadra dimostrerà il proprio valore e saprà ritrovare entusiasmo e determinazione.

La neonata società giallo-celeste conferma la volontà di rafforzare la struttura organizzativa la cui solidità deve costituire il riferimento ed il sicuro sostegno per una squadra coesa, grintosa e competitiva capace di rappresentare con orgoglio la comunità di Giusvalla".