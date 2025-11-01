Rugby. Savona in campo domani, sarà superclassico contro l'Amatori Genova

Fine settimana intenso per il rugby ligure, con tutte le categorie in campo tra sabato 1 e domenica 2 novembre. Dalla Serie A Femminile fino ai settori giovanili, i campi della regione ospiteranno incontri di grande interesse.
Tra le partite più attese della giornata spicca la sfida di Serie C tra Savona e Amatori Genova, che si giocherà domenica alle 14.30 al campo Fontanassa di Savona.
Una gara che promette equilibrio e spettacolo: i biancorossi savonesi cercano conferme davanti al proprio pubblico in un derby regionale dal sapore tradizionale.
SERIE A FEMMINILE
Romagna – CUS Genova
Domenica 2 novembre, ore 14.30
Campo Cervese di Cesena
SERIE B
CUS Genova – Varese
Domenica 2 novembre, ore 14.30
Stadio Carlini-Bollesan di Genova
SERIE C
CUS Genova – Province dell’Ovest
Domenica 2 novembre, ore 16.30
Stadio Carlini-Bollesan di Genova
Pro Recco – Vespe Cogoleto
Domenica 2 novembre, ore 14.30
Campo C. Androne di Recco
RFC Spezia – Imperia
Domenica 2 novembre, ore 14.30
Campo Pieroni di La Spezia
Savona – Amatori Genova
Domenica 2 novembre, ore 14.30
Campo Fontanassa di Savona
Il big match di giornata per il rugby ligure. Il Savona, sostenuto dal proprio pubblico, affronta gli Amatori Genova in una gara che si preannuncia combattuta e determinante per la corsa ai piani alti della classifica.
U18 – U16 – U14 Femminile
Attività Seven
Domenica 2 novembre, ore 10.00
Campo CUS Piemonte Orientale di Alessandria
U16
CUS Genova – Vespe Cogoleto
Domenica 2 novembre, ore 11.30
Stadio Carlini-Bollesan di Genova
U12
Raggruppamento: Pro Recco, Amatori Genova, Vespe Cogoleto, Imperia, RFC Spezia
Sabato 1 novembre, ore 10.00
Campo C. Androne di Recco