Calcio, Promozione. L'Albissole vuol diventare grande di fronte alla Sestrese, 8° giornata da monitorare in vetta e in coda

Il 3-1 del Savona sul Legino ha aperto l'ottava giornata del campionato di Promozione.

Ora la palla passa alla Sestrese, attesa al Faraggiana dall'Albissole. Una sfida da tenere sotto osservazione non solo per i verdestellati, ma anche per i ceramisti di Cattardico, pronti a candidarsi definitivamente per l'alta fascia della graduatoria.

Nei confini provinciali saranno disputate anche Finale - Praese (un bel test per i giallorossi di Alessi, ancora troppo discontinui tra risultati e prestazioni) e Pontelungo - Sampierdarenese (una bella opportunità per gli ingauni per rientrare in zona playoff).

Gara assolutamente da non sbagliare per il Ceriale contro la Superba: chi dovesse perdere rimarrà infatti all'ultimo posto in solitaria, mentre la Baia Alassio Auxilium proverà a porre il freno al sorprendente Ca de Rissi.