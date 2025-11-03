 / Calcio

Calcio, Serie D. Gabriel Graziani e Scarrone a segno, prima vittoria per la Cairese targata Floris (VIDEO)

E' arrivata a Tortona la prima vittoria per la Cairese targata Roberto Floris.

I gialloblu hanno espugnato il Coppi con le reti di Gabriel Graziani e Scarrone, inframezzate dal pareggio di Buongiorno

DERTHONA - CAIRESE 1-2

Marcatori: G. Graziani 3’, Buongiorno 27’ pt.; Scarrone 34’ st.
 

DERTHONA : Cizza, Marcaletti (12’ st Scalzi), Buongiorno, Robotti (15’ st Disegni), Perez, Gilli, Arcidiacono (39’ st La Cava), Nobile, Gerbino, Farrauto (12’ st Taverna), De Simone (2’ st Daffonchio). 

Allenatore:  Buttu.

CAIRESE: Ceppi, Boveri, Scarrone, Jebbar (21’ st Sava), Giacchino (13’ st Anselmo), G. Graziani (32’ st Turone), Colletto (13’ st Piacenza), Gargiulo, Castiglia, Federico, T. Graziani (40’ st L. Fernandez). 

Allenatore:  Floris.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme.
 

Redazione

