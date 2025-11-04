Calcio, Simone Andreis si prende la Sanremese: "Il gol? Una dedica per la mia famiglia" (VIDEO)

Torna a segnare con la maglia della Sanremese, e stavolta lo fa con una rete dal peso specifico ben differente da quella messa a segno nella sconfitta con la Lavagnese, Simone Andreis.

Il calciatore albenganese, ormai uno dei cardini della formazione matuziana, ha fissato sul 2-0 il risultato del "Comunale" contro la Novaromentin con una rete figlia delle sue capacità di centrocampista che, all'occorrenza, sa diventare incisivo anche negli ultimi sedici metri.

E se la dedica per la rete è quella dell'affetto, alla propria famiglia, è l'esultanza messa in campo che ha destato curiosità e mostrato anche una più che discreta intesa coi compagni di reparto.