Calcio, Coppa Italia Promozione. Alle 20:00 scattano i quarti di finale, confronto diretto tra Albissole e Finale

Lo scontro diretto tra Albissole e Finale garantirà la presenza di almeno una squadra savonese all'interno del tabellone di Coppa Italia di Promozione.

Un doppio confronto che si preannuncia aperto quello tra i ragazzi di Cattardico e Alessi, seppur il pronostico in questo momento possa pendere dalla parte dei ceramisti, forti di un momento di forma straordinario dopo i successi su Savona e Sestrese e il secondo posto in classifica.

Attenzione però ai giallorossoblu, versione Doctor Jekyll e mister Hyde, e con le armi giuste nell'arco dei 90 minuti di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. In campionato la spuntò l'Albissola 3-2 al Borel, al termine di una sfida spettacolare e ricca di gol, stasera alle 20:00 si resetta però tutto con il primo round dei quarti di finale.

Le altre sfide del tabellone si disputeranno nella medesima fascia oraria e vedranno protagoniste Magra Azzurri - Follo, Serra Riccò - Sestrese e Sammargheritese - Angelo Baiardo.