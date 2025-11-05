Edizione locale
mercoledì 05 novembre
Calcio, Veloce. La cura Morbelli funziona, gli scatti del 4-2 allo Sciarbo & Cogo
Calcio, Veloce. La cura Morbelli funziona, gli scatti del 4-2 allo Sciarbo & Cogo
Calcio, Praese. Chiarabini si sblocca contro il Finale: "Al Borel bravi e fortunati, sappiamo di poter competere per la fascia alta della graduatoria" (VIDEO)
Calcio, Coppa Italia Promozione. Alle 20:00 scattano i quarti di finale, confronto diretto tra Albissole e Finale
Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il Pietra Ligure rivuole la finale, stasera primo round contro il Campomorone
martedì 04 novembre
Calcio. Carcarese U21 ko con la Nolese, Testa: "Loro una squadra costruita per vincere, ma noi abbiamo fatto un’ottima partita"
Calcio. Favorito fa sognare l'Albissole con la Sestrese: "Tre punti meritati per questo gruppo spettacolare" (VIDEO)
Calcio, Andora. Gimenez a fil di sirena non basta contro l'Albingaunia: "Partita ottima, peccato solo il risultato. Qui mi trovo benissimo" (VIDEO)
Calcio, Finale. Ko amaro con la Praese per Alessi: "Peccato non veder fruttare le prestazioni, anche per colpe non nostre..." (VIDEO)
Pietra Ligure, Odasso nel cuore del motore biancoceleste contro l'Athletic: "In mezzo tante soluzioni, ma serve continuità. Ora testa alla Coppa Italia"
Calcio
Savona, problema gol anche contro l'Old Boys. Nicolò Piu: "Sprecate 10 palle nitide, ora ripartiamo" (VIDEO)
Calcio
Dramma a Valencia, il racconto dell'ex calciatore del Pietra Santiago Ayalas: "Esperienza devastante, ma fortunatamente stiamo bene"
Calcio
Calciomercato, Cairese. Un nuovo argentino in attacco: arriva Lautaro Fernández
05 novembre 2025, 12:46
Calcio, Veloce. La cura Morbelli funziona, gli scatti del 4-2 allo Sciarbo & Cogo
Sette punti nelle ultime 3 giornate per i granata, decidono la tripletta di Più e il gol di Lescaj
