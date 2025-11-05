 / Calcio

Calcio | 05 novembre 2025, 12:46

Calcio, Veloce. La cura Morbelli funziona, gli scatti del 4-2 allo Sciarbo & Cogo

Sette punti nelle ultime 3 giornate per i granata, decidono la tripletta di Più e il gol di Lescaj

